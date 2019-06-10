بـ«اليوجا» والطعام النباتى ميجان تحافظ على صحتها

منذ إعلان زواجها بالأمير هارى، ومن الملفت فى دوقة ساسكس حرصها كثيرا على صحتها وأناقتها، سواء فى اختيارها للأزياء أو روتين لياقتها البدنية، فهى لا تفشل فى لفت الأنظار إليها فى كل ظهور لها، والسر يكمن فى حبها للياقتها واهتمامها بحميتها، حتى بعد ولادة طفلها الأول.

وبحسب «Times of India»، إليك ست عادات صحية تعتادها ميجان للحفاظ على صحتها ومظهرها.

ممارسة اليوجا

ميجان من كبار المعجبين برياضة اليوجا، وكثيرا ما شوهدت أثناء ممارستها لها، فانتشرت لها العديد من الصور وهى تقوم ببعض حركاتها، آخرها فى جلسة تصوير مع الأمير هارى قبل ولادة طفلها بمدة صغيرة، والتقطت ماركل هذه العادة من والدتها مدربة اليوجا، التى عودتها على ممارسة اليوجا برفقتها منذ كانت فى السابعة من عمرها، فأصبحت ماركل تتأمل مرتين يوميا للتخفيف عن عقلها وجسمها.

نباتية

تفضل الممثلة الأمريكية تناول الأكلات الصحية، فهى تتبع النظام النباتى فى غذائها مع استثناء عطلة نهاية الأسبوع لتنغمس فى الطعام الذى تختاره وتفضله.

ليست مدمنة للقهوة

ميجان ليست من عشاق القهوة على الإطلاق، فهى تفضل تناول العصائر الخضراء من أجل صحتها، والمشروبات المرطبة التى تحتوى أيضا على فوائد غذائية، فمشروبها المفضل هو مزيج من التفاح واللفت والسبانخ والزنجبيل والليمون.

طباخة رائعة

تحب دوقة ساسكس الطهو كثيرا وصنع الأكلات المنزلية الصحية بنفسها، وأظهرت ذلك بوضوح فى الكثير من الأوقات، ودائما ما تستخدم ماركل الخضار المقطع والكينوا والأعشاب المفرومة فى أكلاتها.

معتدلة بتناول النبيذ

دائما ما تفضل ماركل تناول كوب من النبيذ مع شريحة من الكعك، لكنها تعتبر شارب معتدل ومتحكم بنفسه فى تناوله، والنبيذ الأحمر هو المفضل لديها لما لديه من فوائد جيدة لصحة القلب.

شرب الماء

تفضل الدوقة شرب الماء باستمرار وتعتبره أمرا لابد منه، فهى تشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء العادى كل يوم، وماء الليمون هو مشروبها المفضل.