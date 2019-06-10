الإسماعيلي يؤجل فترة الإعداد بسبب المدير الفني

قرر مسئولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد إلى يوم السبت المقبل، وذلك انتظارًا لتعيين جهاز فنى جديد خلفا لمحمود جابر.

الإسماعيلي يتبقى له مباراة واحدة في بطولة الدوري الممتاز أمام فريق الزمالك، ومازال لم يتحدد موعدها حتى الآن إلا أنه الأغلب إقامتها بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان الجهاز الفنى السابق قد أعطى اجازة لجميع اللاعبين على أن تكون العودة يوم ١١ يونيو، ولكن إدارة النادى قررت تأجيل بدء فترة الاعداد ليوم السبت المقبل لانهاء التعاقد مع المدير الفنى الجديد.

ومن المقرر أن يعلن مسئولي الدراويش، عن اسم المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.