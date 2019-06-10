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أقيم صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز توني المسرحية بمدينة نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين.

وخرجت مسرحية (هيدستون) التي تستند إلى إحدى الأساطير الإغريقية بنصيب الأسد، وحصدت ثماني جوائز من بينها أفضل مسرحية موسيقية بحسب وكالة رويترز.

وفازت المسرحية التي كتبتها أنايس ميتشل بجائزة توني أفضل مخرج لمسرحية موسيقية وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل ممثل مساعد للممثل أندريه دي شيلدز وأفضل توزيع موسيقي وصوت وأفضل تصميم مشاهد مسرحية موسيقية وتصميم إضاءة.

وقالت راشيل تشافكين مخرجة المسرحية، إنها المرأة الوحيدة التي تخرج حاليا مسرحية موسيقية في برودواي ودعت عالم المسرح إلى تقديم المزيد مضيفة في كلمتها أمام الحضور "هذا فقر في الخيال".

وفازت مسرحية (ذا فيريمان) للكاتب البريطاني جيز باتروورث بجائزة أفضل مسرحية وأفضل مخرج لسام مينديز، وتسلط المسرحية الضوء على حياة أسرة أثناء أحداث العنف في أيرلندا الشمالية خلال ثمانينيات القرن العشرين.

وفاز الممثل براين كرانستون بثاني جائزة توني له عن دوره في مسرحية (نتوورك) التي تعيد تقديم قصة فيلم بنفس العنوان من إنتاج عام 1976.

وأهدى كرانستون الجائزة للصحفيين الصادقين، وقال: "إن الإعلام ليس عدو الشعب.. الديماجوجية هي عدو الشعب"، في إشارة مستترة إلى انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للصحافة.

واختيرت الممثلة إلين ماي (87 عاما) للقب أفضل ممثلة مسرحية لتجسيدها دور امرأة تعاني من مرض الزهايمر في مسرحية (ذا ويفرلي جاليري).

وذهبت جائزة أفضل ممثل في مسرحية موسيقية للممثل سانتينو فونتانا عن دوره في مسرحية (توتسي) الذي يستند إلى فيلم من إنتاج عام 1982 كما فازت ستيفاني جيه. بلوك بجائزة أفضل ممثلة في مسرحية موسيقية عن تجسيدها دور المغنية الشهيرة شير في مسرحية (ذا شير شو).

وفازت آلي ستروكر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسرحية موسيقية عن دورها في مسرحية (أوكلاهوما!) لتصبح بذلك أول ممثلة على كرسي متحرك تفوز بجائزة توني.