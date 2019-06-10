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سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، من امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وأكدت الطالبات أن الامتحان المادتين سهل وجاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أي صعوبات.

وأعرب أولياء الأمور عن فرحتهم، مؤكدين أن الامتحانات هذا العام مبشرة والبداية موفقة محفزة لأبنائنا.

وأدى الطلاب الامتحانات وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان التي فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون وجود معوقات.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الامتحانات اليوم مرت دون مشاكل ولم تتلقي غرفة العمليات أي شكاوى، مؤكدا أنه يتابع لحظة سير الامتحانات بلحظة من خلال التواصل الدائم مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة داخل 7 لجان على مستوى المحافظة بإجمالي 880 طالبا وطالبة.