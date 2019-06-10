أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «زي الشمس»، والذي جسدته فيه شخصية «فريدة».

وقالت في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، ساخرة: «البالطو الأحمر بقى أشهر مني»، وذلك في إشارة منها إلى الزي الذي ارتدته في معظم حلقات المسلسل.

وأضافت أن دورها في المسلسل وظهورها بعد موتها، جعل الناس تخاف منها، قائلة: «خوف الناس مني شيء جديد».

وأوضحت أنها أعجبت بدورها في المسلسل؛ وذلك نظرًا لكونه دورًا مختلفًا، مشيرة إلى أنه كان تحدي بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن شعرها كان قصيرًا لكنها اضطرت إلى قصه مرة أخرى، بناءً على طلب المخرجة كاملة أبو ذكري.

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.