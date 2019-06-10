ترامب: الولايات المتحدة ستكون شريكا عظيما للمكسيك الآن

بعد أيام قليلة من التراجع عن فرض رسوم جمركية ضد المكسيك، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالجار الجنوبي لبلاده وأعرب عن أمله في أن يؤدي إغلاق المكسيك لحدودها وتشديد قوانين الهجرة إلى تهدئة التوترات بين البلدين.

وقال ترامب لشبكة "سي ان بي سي": "سنكون شريكًا عظيمًا للمكسيك الآن، لأنهم يحترموننا الآن".

وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه يتوقع أن يتم عرض جانب أمني سري من الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي مع المكسيك، على المشرعين المكسيكيين للموافقة عليه قريبا، لكنه حذر "إذا لم تتم الموافقة عليه لأي سبب، فستتم إعادة فرض الرسوم الجمركية".

وتابع أنه إذا قامت المكسيك بإرسال 6 آلاف جندي، بموجب الاتفاق، إلى حدودها الجنوبية لمنع الهجرة من أمريكا الوسطى، "لن يتمكن أحد من العبور".

وقال ترامب إن فرض التعريفات الجمركية على المكسيك كان سيدفع الشركات إلى إقامة مصانع في الولايات المتحدة، إلا أنه أشار إلى أن فرض التعريفات بنسبة 25 بالمئة كان سيدمر الاقتصاد المكسيكي.

وأضاف ترامب: "كان هذا سيضع المكسيك في موقف سيء للغاية ونحن لا نريد هذا أيضا".