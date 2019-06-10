وزير خارجية إيران: سنتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إن محادثاته مع نظيره الألماني هيكو ماس، كانت صريحة وجادة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، «طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، وأعرب عن أمله في نجاح مساعي ألمانيا والدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي».

ووصل وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وطهران.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.