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مقتل 9 أشخاص من جراء انفجار بمنجم فحم شمال شرقي الصين

بكين - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 10:07 ص

أفاد تقرير إخباري، اليوم الاثنين، بأنه تأكد مقتل 9 أشخاص من جراء انفجار بمنجم فحم شمال شرقي الصين الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 10 آخرين أصيبوا إثر انفجار صخري وقع في وقت متأخر من يوم أمس في منجم للفحم في لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وتسبب الانفجار في هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرت السلطات المحلية.

ويتلقى العمال المصابون العلاج في مستشفى قريب إذ أن إصاباتهم غير خطيرة.

وتم تفعيل الاستجابة الطارئة، فيما تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.


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