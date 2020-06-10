مقتل 6 على الأقل إثر انفجار منجم فحم في أفغانستان

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أعلن صفات الله سامانجاني نائب حاكم سامانجان بأفغانستان، اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار بمنجم فحم في الإقليم الواقع بشمال البلاد.

وأضاف سامانجاني أن شخصين لقيا حتفهم في الانفجار خارج المنجم، مشيرا إلى أن فريق البحث عثر أيضا على أربعة جثامين في الأنفاق.

وقال إن 12 عاملا على الأقل مازالوا عالقين داخل المنجم وتوجد مخاوف من أن يكونوا قد توفوا جميعا.

كان 16 عاملا على الأقل يعملون داخل المنجم في وقت الحادث.

وقال المسؤولون إنه في صباح أمس الثلاثاء انفجرت ثلاثة مناجم فحم مجاورة جراء اشتعال غاز الميثان في مقاطعة دار الصوف وهي جزء من إقليم سامانجان الفقير.

ويعمل الكثير من الأشخاص في الإقليم في عمليات التعدين غير الرسمية التي تجرى بدون معدات سلامة ملائمة، بحسب المسؤولين.

ويعد التعدين غير القانوني في سامانجان من أحد مصادر الدخل الرئيسية ويستفيد منه أغلب سكان الإقليم، وتخضع القليل من مناجم الإقليم لمراقبة الدولة.