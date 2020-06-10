إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع للتهرب من سداد 35 مليون جنيه

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع للتهرب من سداد 35 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية مستحقة.

كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانىء بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستيراد حاوية مشمولها "سجائر" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء غرب بورسعيد، وقيام أصحاب الشأن بالتقدم بطلب لإعادة تصدير مشمول الحاوية إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء شرق بورسعيد.

وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 1040 كرتونة سجائر أجنبية الصنع.

يأتي ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن السلع والبضائع.