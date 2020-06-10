الجزائر تسجل 8 وفيات و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الأربعاء، 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 15 إصابة عن اليوم الماضي، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 10484 منتشرة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل ثمان وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض حالة واحدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 732.

وسجل فورار، تعافي 123 حالة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 7074. ويتواجد 33 مريضا في العناية المركزية.