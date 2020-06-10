محافظ كفرالشيخ يناقش خطة تطوير بوابات مصيف بلطيم

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاربعاء، خطة تطوير بوابات مصيف بلطيم، والعرض المقدم من شركة كوين سيرفس، للارتقاء بمنظومة الامن والحراسة لمصيف بلطيم.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلي تركيب البوابات الإلكترونية في بداية يوليو القادم، علي ان يتم تشغيل هذا العام بوابتين فقط من ضمن أربع بوابات، بقوة مضاعفة، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تشغيل بوابة واحدة في فصل الشتاء.

شدد محافظ كفرالشيخ، علي تحديد وتنظيم النقل الداخلي بالمدينة، علي أن يكون بالطفطف أو اتوبيس مكشوف، وكذا إصدار تراخيص داخلية لتوكتوك ذات لون محدد ويتم تسعيره، علي ان يقتصر التنقل به داخل المدينة فقط.

جاء ذلك بحضور اللواء رضا خورشيد، مدير عام قطاع الاسكندرية، والعميد أحمد خربوش، قطاع الأمن والحراسة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم.