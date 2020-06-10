استعادة لوحة بانكسي في إيطاليا بعد سرقتها من موقع هجوم إرهابي في فرنسا العام الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثرت السلطات الإيطالية بوسط البلاد على عمل فني لفنان الشارع الشهير بانكسي، تعرض للسرقة العام الماضي من موقع شهد هجوما إرهابيا في باريس.

ورسم بانكسي صورة امرأة حزينة على باب مخرج طوارئ بقاعة حفلات باتاكلان، حيث لقي 90 شخصا حتفهم في هجوم لتنظيم داعش في 13 نوفمبر 2015.

وتمت سرقة الباب في يناير 2019، لكن كبير ممثلي الادعاء في لاكويلا، وهي بلدة في إقليم أبروتسو وسط إيطاليا، أعلن استعادته في بيان اليوم الأربعاء.

وعثرت شرطة كارابينييري في ألبا أدرياتيكا على الباب في حظيرة ريفية، وهي بلدة ساحلية تقع على بعد 100 كيلومتر شمال شرق لاكويلا، بعد إجراء تحقيقات إيطالية-فرنسية مشتركة.

وبانكسي هو اسم مستعار لفنان بريطاني منعزل يحافظ على سرية هويته وتحظى أعماله بشعبية كبيرة وتحقق أسعارا عالية في المزادات.