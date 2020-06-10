سفير الصين بموسكو: اكتشفنا كورونا قبل الأخرين ولا يمكن القول أننا مصدره

قال سفير الصين لدى روسيا تشانج هانهوي، إنه لا يمكن القول على وجه اليقين إن فيروس كورونا (كوفيد-19) نشأ داخل حدود (بكين) لمجرد أنها اكتشفت المرض قبل بقية العالم.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء عن السفير الصيني، قوله: "هناك تفش بالفعل في الصين، ولكن لا يمكننا القول إن المصدر الأصلي لفيروس كورونا كان هناك.. لقد اكتشفناه ببساطة قبل البقية، واتخذنا إجراءات".

يشار إلى أنه في مايو الماضي، أيدت أكثر من 100 دولة في جمعية الصحة العالمية، هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، دعوة لإجراء تحقيق في أصل مرض فيروس كورونا، على الرغم من المعارضة السابقة من بكين.