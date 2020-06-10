سياسيان أوروبيان: أوروبا بحاجة إلى «بُعد القوة الصلبة»

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، إلى جعل أوروبا أكثر استقلالا وسيادة.

وكتب السياسيان في مقال مشترك بصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لقد عفا الزمن على عصر أوروبا متسامحة، إن لم تكن ساذجة"، موضحين أن فضيلة "القوة الناعمة" لم تعد كافية في عالم اليوم، ولا بد من إكمالها بـ"بُعد القوة الصلبة".

وجاء في المقال: "حان الوقت لأوروبا لممارسة نفوذها وتأكيد رؤيتها للعالم والدفاع عن مصالحها الخاصة. من الضروري الآن تعزيز القدرة الجماعية على حماية القيم والمصالح الخاصة".

واقترح بوريل وبريتون على وجه التحديد حماية التكنولوجيات المحورية من استحواذ أطراف فاعلة غير أوروبية عليها، وخفض الاعتماد الاقتصادي على دول من خارج أوروبا. كما دعا السياسيان إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي - على سبيل المثال في الأمن السيبراني والطائرات المسيرة وتكنولوجيا الكم، وكتبا: "أوروبا لديها القدرات لفعل ذلك".