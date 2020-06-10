رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الشروق»: الكمامة إلزامية في امتحانات الثانوية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الشروق»: زيادة عدد اللجان لـ635 لجنة و 12 طالبا فقط فى كل واحدة

قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل، إن الإجراءات الاحترازية المتعلقة المصاحبة لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية فى 21 يونيو، تشمل تعقيم لجان الامتحانات أكثر من مرة قبل وبعد دخول الطلاب الامتحانات، مع مراعاة أن تكون التهوية فى اللجان جيدة، وإلزام الطلاب باستخدام الكمامة الواقية.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، أنه تم زيادة عدد لجان امتحانات الطلاب بنحو 65 لجنة ليصل إجمالى اللجان إلى 635 لجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، مع تخصيص 2 من المراقبين فى كل لجنة فرعية طبقًا للقانون.

وعن إجراءات التصحيح، كشف خليل، عن وجود مقترح بزيادة مراكز التصحيح إلى الضعف ليصبح عددها على مستوى الجمهورية من بين 18 إلى 20 مركزا؛ لضمان قيام المصححين بعملهم دون تكدس أو زحام وفى أجواء تهوية جيدة، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.

وذكر خليل، أن قواعد الرأفة هى قواعد ثابتة وعامة فى أى وقت، موضحًا أن منهج 6 شهور حُذف منه نحو شهر ونصف الشهر منذ وقف الدراسة فى 15 مارس الماضى، إذ ما يقرب من ثُلث المنهج تقريبًا، ولذا فهناك مراعاة أن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط.

وشدد، على أنه غير مسموح لأى طالب بأى حال من الأحوال أن ينزع كمامته فور دخول اللجنة، وألا ينزلها أسفل فمه إلى عنقه، وقال: «هذا أمر مرفوض ومستحيل، الكمامة لحماية الطالب، ونعطيها له من أجل ذلك».

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية فى 21 يونيو وتنتهى فى 6 أغسطس، وفق تعديل جرى بعد شكاوى للطلاب وأولياء الأمور لوجود مادتين فى يوم واحد فى بعض أيام الامتحانات، إذ يقضى التعديل بأن تكون مادة واحدة فى اليوم.

وتبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 ــ2020، عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633، بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029، بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى.