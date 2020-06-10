مسؤولون إسرائيليون: عملية الضم الأولية لن تشمل غور الأردن

أكد مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، أن عملية الضم الأولية التي من المتوقع أن يعلن عنها قريبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستقتصر على ثلاث مستوطنات فقط، دون أن تشمل غور الأردن.

ونقلت النسخة العبرية من موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، تأكيدهم أن عملية الضم الأولية ستشمل فقط مستوطنات معاليه أدوميم، وأرئيل، وغوش عتصيون التي يقطنها عدد كبير من المستوطنين، مع تأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على غيرها من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن أملهم في أن يساعد ذلك في تفادي "احتكاكات" محتملة مع الأردن، خاصة وأن المسألة تشكل موضع قلق ملموس لدى الولايات المتحدة، بحسب مانقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفت المسؤولون إلى أن "الضم المحدود" سيحظى بموافقة شريك حزب نتنياهو "الليكود" في الائتلاف الحاكم، تحالف "أزرق-أبيض" بقيادة وزير الدفاع الحالي بيني جانتس، وكذلك قادة المستوطنين الذين رفضوا خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" لكونها تقضي بقيام دولة فلسطينية.

وقال المسؤولون إن نتنياهو سيقدم "الضم المحدود" على أنه مجرد أول خطوة في سبيل تطبيق وعوده الانتخابية وإجراء يمكن لإسرائيل اتخاذه من جانب واحد نظرا للظروف القائمة.

ويتيح الاتفاق الائتلافي المبرم بين "الليكود" و"أزرق-أبيض" لنتنياهو الشروع في تطبيق خطط الضم في أول يوليو القادم، غير أن الولايات المتحدة التي أعربت في البداية عن استعدادها لدعم هذه الخطوة الإسرائيلية غيرت موقفها إزاء الموضوع في الأشهر الماضية، وحذرت تل أبيب من خطورة الاستعجال في تطبيق خطط الضم.