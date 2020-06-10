ألمانيا تبدأ في استخدام برنامج للتعرف التلقائي على الصور الفاضحة للأطفال

أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، اليوم الأربعاء، عن إتاحة استخدام برنامج يتعرف تلقائيا على الصور الفاضحة للأطفال، لكل هيئات الشرطة التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقد طور مكتب مكافحة الجريمة في سكسونيا السفلى هذا البرنامج وبدأ استخدامه في الولاية منذ مطلع العام الحالي.

وذكر المكتب أن البرنامج قادر على الاستيعاب وبإمكانه تحليل الصور التي تتضمن محتوى فاضح للأطفال والمراهقين، بكميات هائلة وبسرعة كبيرة.

من جانبه، قال بوريس بيستوريوس، وزير داخلية الولاية، إن " نشر صور فاضحة للأطفال هو الآن جريمة لا يتم ارتكابها إلا رقميا تقريبا، وقد سمعنا في الأيام الماضية عن حالات مفزعة في مونستر وأماكن أخرى في ألمانيا، ويجب علينا أن نتتبع الجناة بكل الإمكانيات التي يتيحها لنا التقدم التكنولوجي".

وأضاف أن من الممكن من خلال التقنية الجديدة أن يتم تقليص عدد الصور التي يضطر أفراد الشرطة إلى مشاهدتها، كما أنها تسرع من وتيرة الإجراءات وتساعد في سرعة التوصل إلى الجناة.