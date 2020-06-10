ليتوانيا لا تعتزم تمديد الحجر الصحي بعد منتصف الشهر الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت الحكومة الليتوانية اليوم الأربعاء عدم تمديد الحجر الصحي المفروض على مستوى البلاد إلى ما بعد 16 يونيو.

وبدلا من ذلك، تعتزم ليتوانيا الإبقاء على حالة الطوارئ التي تم فرضها في جميع أنحاء البلاد في نهاية فبراير وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولن يكون المواطنون مطالبين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة بعد منتصف الشهر الجاري، إلا أن السلطات ستظل توصي بارتداء الكمامات.

تشير الأرقام الرسمية، إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة في ليتوانيا منذ أبريل.

يذكر أن ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، سجلت 1733 حالة إصابة بالفيروس و74 حالة وفاة.