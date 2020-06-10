عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تظاهر أنصار الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في العاصمة السودانية الخرطوم؛ للمطالبة بإسقاط الحكومة.

ودفعت التظاهرات الجيش إلى إغلاق كل الطرق التي تقود إلى مركز القيادة العامة، تحسبًا لتظاهرات جديدة من المفترض خروجها اليوم.

يأتي ذلك فيما ذكرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أمس الثلاثاء ، أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير كان يتقاضي نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار".

وقال الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري، إن اللجنة وضعت يدها على حساب شخصي باسم البشير يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني، تورد فيه 20 مليون دولار شهريا كنثرية له حتى بعد انفصال الجنوب.

وأضاف سليمان أنه تم لاحقا تناقص مبلغ النثرية تدريجيا ليصل إلى 8 ملايين دولار ثم إلى 3 ملايين، وبقي عليه حتى عزل البشير في أبريل 2019.

وكلف النائب العام السوداني لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك نظام البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل من العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته وأركان نظامه.

من جانبه، قال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة، محذراً من اتباع "العدالة السياسية" ضد البشير.

وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر، أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي جاء به إلى السلطة.

في سياق متصل، نشر موقع "الانتباهة أون لاين" السوداني صورا لطائرة شركة "جت ون" التي كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أن ملكيتها كانت تعود لحزب المؤتمر الوطني المنحل الذى يتزعمه البشير

وحسب الموقع، فإنها طائرة من طراز "دورنير" تم شراؤها من ألمانيا ويبلغ سعرها الحقيقي مليوني دولار، غير أن مصدر كشف أن السعر الذي تم شراؤها به أكبر من هذا الرقم. و"درونير 328" الطائرة النفاثة التي اشتراها "المؤتمر الوطني"، تتسع لثمانية عشر راكبا، ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة.