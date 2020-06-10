قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ملتبسة تتطلب تعاملًا دبلوماسيًا وسياسيًا بمنتهى الدقة، مضيفًا أنه ليس بالضرورة أن تتشابه كل الحالات في الدول الثلاث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن «المسار السياسي ليست شعارات دبلوماسية ترفعها الجامعة في كل مكان»، مؤكدًا أن جلوس الفرقاء في ليبيا مع بعضهم البعض هو المخرج الوحيد من هذه المآزق.

وأكد أنه لا يوجد طرف خارجي أحرص من الليبيين على الدولة أكثر من الليبيين أنفسهم، متابعًا أن «المخرج للأزمة الليبية هو المسار السياسي الذي لم نصل إليه حتى الآن، والذي يحقق السلام والمصلحة للشعب».

وذكر أن الاستمرار في الحرب داخل ليبيا يؤدي إلى مضار كبيرة على الشعب قبل أن يكون على الفرقاء، منوهًا: «الفرقاء منهم من يستفيد من الأوضاع الحالية، والمواجهات العسكرية أكبر استفادة ممكنة، والشعب هو الذي يدفع الثمن».