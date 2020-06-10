ترحيب كبير من جمهور «السوشيال ميديا» بتعاقد كريم عبد العزيز على بطولة «الاختيار 2»

تحت عنوان "خبر سعيد"، تداول أعضاء مواقع السوشيال ميديا على نطاق واسع، خبر تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، خاصة أن اسمه كان يتردد بقوة منذ الإعلان عن استعداد الجهة المنتجة للمسلسل لعمل جزء ثاني، وبدأ الجمهور بترشيح البطل القادم للجزء الثاني وانحسرت المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفنانين أحمد السقا وكريم عبد العزيز إلى أن حسمت الجهة المنتجة الموقف بتعاقدها مع كريم عبد العزيز.

ويعتبر كريم من النجوم قليلة التواجد على الشاشة الصغيرة، فأخر ظهور له كان منذ 3 أعوام، خاصة أن تركيزه الأكبر ينصب على السينما، وهو ما يجعل جمهور الشاشة الصغيرة في اشتياق مستمر له نظرا لما يتمتع به من شعبية كبيرة وقبول وخفة ظل تجذب كل الشرائح العمرية له.

وفي الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه في رمضان 2021، يتعاون كريم عبد العزيز لأول مرة مع المخرج بيتر ميمي الذي نال اشادة كبيرة وحقق نجاحا مدويا في الجزء الأول الذي لعب بطولته أمير كرارة، وسبقه بإخراح الأجزاء الثلاثة لمسلسل "كلبش" التي حققت جميعها نجاحا كبيرا، وتميز بيتر ميمي في مشاهد الأكشن والمطاردات والمشاهد القتالية.

وبعد تعاقد بيتر على إخراج الجزء الثاني لـ"الاختيار" تكون هذه هي المرة الأول، التي ينفصل فيها عن بطله المفضل أمير كرارة بعد تعاون استمر 4 مواسم متواصلة.

ولم يحسم حتى هذه اللحظة اسم مؤلف الجزء الثاني لمسلسل "الاختيار"، خاصة أن الإعلان عن تعاقد "كريم وبيتر"، لم يتضمن اسم المؤلف باهر دويدار مؤلف الجزء الأول.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" حقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة في تاريخ الدراما المصرية منذ أكثر من 10 أعوام، حيث قدم المسلسلة ملحمة بطولية لرجال الجيش المصري في دفاعهم عن أرض مصر، مستعرضا قصة حياة البطل المصري العقيد أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين البرث بسيناء، وشارك في بطولة المسلسل لأول مرة عدد كبير من نجوم الصف الأول ومنهم أحمد السقا ومحمد رجب ومحمد إمام وأسر ياسين وإياد نصار وأحمد صلاح حسني وكريم محمود عبد العزيز.