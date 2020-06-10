تراجع حاد في السياحة الداخلية بألمانيا في أبريل

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أصابت القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا السياحة الداخلية في ألمانيا بشلل تام تقريبا في أبريل الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع في أبريل الماضي بنسبة 3ر89% إلى 3ر4 مليون ليلة مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى تراجع على أساس سنوي يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1992.

يُشار إلى فرض قيود مشددة على الرحلات السياحية والتجارية في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب الجائحة. وطُبقت هذه القيود على الفنادق ونزل الإقامة في أبريل الماضي.