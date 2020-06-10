بومبيو يشيد بموافقة الأطراف الليبية على استئناف محادثات برعاية الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن موافقة ما يسمي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ومقرها طرابلس على "الدخول مجددا في محادثات أمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، يعد خطوة أولى جيدة".

ونقلت وكالة بلومبرج عن بومبيو قوله للمراسلين اليوم الأربعاء " المطلوب الآن اجراء محادثات سريعة تتسم بحسن النية لتطبيق وقف إطلاق النار، وإعادة إطلاق محادثات سياسية ليبية ليبية بقيادة الأمم المتحدة".

كانت السفارة الأمريكية في طرابلس، قد رحبت بالمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا.

يذكر أن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي بالقاهرة، تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)"، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية وإخراج المليشيات الأجنبية من البلاد وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية.