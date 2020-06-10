فنان مصري بين فائزي مسابقة الرسم الدولية للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية

حققت مسابقة الرسم الدولية "فلنتحد ضد الكرونا – التعبير من خلال الفن" التي أطلقها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، خلال الأوقات العصيبة لانتشار وباء كورونا استجابة ساحقة من جميع أنحاء العالم. وقد أقيمت المسابقة بهدف تشجيع الفنانين على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم في المعركة ضد مرض الكورونا.

وتم تقديم أكثر من 8000 عمل فني مشارك من دول مختلفة للمسابقة. وتم إدراج 210 عمل فني في القائمة المختصرة بعد الجولة الأولى من عملية الاختيار. وقامت لجنة التحكيم النهائية بتقييم واختيار الفائزين من كل فئة مثل فئة الهنود والأجانب والمتخصصين/ الهواة / الأطفال من خلال أربعة أقسام مختلفة: الفن المعاصر والفن الشعبي والقبلي والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والفنون الرقمية وفنون العصر الحديث. ويمكن التعرف على تفاصيل النتائج من خلال الموقع التالي https://iccr4art.com/

وكانت مصر من بين الدول الأربع التي تقدم منها أكبر عدد من المشاركين في المسابقة. وقد فاز الفنان عمر صديق مصطفى ، فنان مصري ، بجائزة "فئة الفنون الرقمية وفن العصر الحديث".

وتتقدم سفارة الهند في مصر بالتهنئة للسيد مصطفى وجميع المشاركين الآخرين من مصر لمساهمتهم القيمة في هذه المسابقة الفنية عبر الإنترنت وتتمنى لهم النجاح في مساعيهم الإبداعية المستقبلية.

وسيقوم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بعرض الأعمال الفنية المدرجة في القائمة المختصرة البالغ عددها 210 عملًا قريبًا من خلال معرض عبر الإنترنت.