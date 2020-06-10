أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الإيطالي للدراجات النارية، ضمن سلسلة سباقات موتو.جي.بي، اليوم الأربعاء عدم إقامة نسخة هذا العام من السباق، والذي كان قد جرى تأجيله في وقت سابق، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال باولو بولي رئيس مضمار موجيلو الذي يستضيف السباق الإيطالي :"رغم الجهود المجتمعية التي بذلت لإيجاد حل عملي، لم نتمكن من تحديد موعد جديد مناسب للسباق الإيطالي، وذلك في ظل استحالة إقامة حدث في مكان مفتوح دون حضور الجماهير وكذلك في ظل الصعوبات الجديدة الناتجة عن هذا الوضع الاستثنائي."

واستضاف مضمار موجيلو السباق الإيطالي أول مرة في عام 1976، وقد أصبح السباق مرحلة ثابتة ضمن سلسلة موتو.جي.بي في 1991 .

ولم يجر إقامة أي من سباقات "موتو.جي.بي" للفئة الأولى هذا الموسم حتى الآن بسبب الوباء العالمي، علما بأن منافسات للفئتين الثانية والثالثة أقيمت في افتتاح هذا الموسم في قطر خلال مارس.

ومن المقرر مؤقتا حتى الآن أن تفتتح منافسات موتو.جي.بي بإقامة سباق الجائزة الكبرى التشيكي في التاسع من أغسطس.