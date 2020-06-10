الجمارك السعودية: لم نبدأ تطبيق الرسوم الجديدة على السلع

نفت هيئة الجمارك السعودية، رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع في بيان لها مساء اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الجمارك "بناء على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم".

وتم تداول أنباء تحدثت في وقت سابق اليوم عن رفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة مباعة في الأسواق المحلية.

وأشارت الانباء إلى أن الزيادة تتراوح بين 5ر0 بالمئة و15 بالمئة على سلة مختلفة من السلع بينها السيارات ومواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء.

وفي وقت سابق، كشف وزير الصناعة بندر الخريف، عن أن قرار رفع الجمارك تم اتخاذه قبل جائحة كورونا، وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز جاذبية الصناعة المحلية، لا سيما أن "العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص".