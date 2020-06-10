 باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا كبيرا احتجاجًا على إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا كبيرا احتجاجًا على إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير

سلام آباد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 9:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 9:03 م

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسيا هنديا كبيرا في السفارة الهندية باسلام آباد اليوم الأريعاء لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير أمس، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين باكستانيين بجروح بليغة.

وأدانت الخارجية الباكستانية - في بيان أصدرته اليوم وأوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - بشدة استمرار القوات الهندية استهداف مناطق المأهولة على جانب باكستان، وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.


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