ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في حملة لحماية المستهلك والتفتيش الصيدلي بأسوان

قامت حملة مشتركة بين جهاز جماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجري، والدكتور إسلام شمروخ، مدير ادارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتفتيش والتحقق في مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التي وردت للجهاز الفترة الماضية في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف الاثار الإقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين.

وقد نفذت الحملة بالتفتيش الميداني على 6 من تجار المستلزمات الطبية ومخازن مستحضرات التجميل داخل مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم رصد مخالفات متنوعة ما بين منتجات بدون فواتير قانونية "مجهولة المصدر" وأدوية تباع في أماكن بدون الحصول على ترخيص، حيث تم ضبط 9750 قرص دواء، و660 كيس دواء غير مرخص له ببيعها أو التعامل فيها وعدم وجود فواتير شراء قانونية، بجانب كمامة جراحية وقماش مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبلاد ومجرمة قانوناً.

كما تم ضبط 18850 كمامة جراحية وقماش مجهولة المصدر بعضها غير مطابق للمواصفات، و838 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبلاد ومجرمة قانوناً، و475 عبوة جيل مطهر غير مسجل بوزارة الصحة، و30 واقيا للوجه "فيس شلد"، و37" قفازا طبيا، و170 قفازا طبيا معقما، و1000 قفاز "لاتكس"، و359 قفاز عمال بدون فواتير شراء قانونية ومجهول المصدر.

وتم إحالة المخالفين والمحاضر للنيابة العامة لمتابعة التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.