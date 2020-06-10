الإعدام لنجار أُدين بقتل عجوزا ثم سرقها في الإسكندرية

عاقبت، الدائرة 30 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار، بليغ عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، نجار، يدعى "محمد.ع.م"، بالإعدام شنقًا؛ لإدانته بقتل "ميرفت.ع.ح"، ربة منزل "مُسنه"، ثم قام سرقة شقتها، وذلك في القضية رقم 1568 لسنة 2020 جنايات محرم بك، وذلك بعد إحاله لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتصديقه على القرار.

وكانت النيابة العامة ومحاموا الإدعاء المدني قدموا مذكرتين لهيئة المحكمة طالبا خلالهما وخلال المرافعة بتوقيع أقصى العقوبة على المقضي بحقه، وفي المقابل دفعت محامية المتهم بانتفاء القصد الجنائي لجريمة القتل، ودفعت بالمرض النفسي لموكلها، وأنه لم يكن في حالته الطبيعية، لكن قوبل برفض المحكمة.

ورد الإدعاء المدني، برئاسة محمود أشرف الروبي، المحامي، على تلك الدفوع بأن المتهم كان لديه من الثبات النفسي ما جعله ينام مرتاح البال، بعد ارتكاب الجريمة وأن كاميرات المراقبة أظهرته مترجلًا بشكل هادئ بعد أن غير ملابسه، وارتدى "تى شيرت" خاص بنجل المجني عليها، حتى يتخفى، ولكي لا يلحظ أحدًا إرتكابه للواقعة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بتاريخ 14 نوفمبر 2019 يفيد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة النجدة، بوجود سيدة مقتولة، وملفوف حول رقبتها إيشارب أسود اللون، وملقاة على ظهرها داخل محل سكنها، الكائن في 47 شارع علي بك الكبير، منطقة بوالينو، محرم بك.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة الرائد أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، وتتبع الهاتف المحمول المسروق من المجني عليها، تم نصب كمين للمتهم بعد ظهوره في إحدى الكاميرات بجوار منزل المجنى عليها قبل وبعد وقوع الحادث، والكاميرا الخاصة بالسنترال الذي تم بيع الموبايل له.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه أثناء تواجد المتهم، محل إقامته محافظة كفر الشيخ، داخل مسجد كائن في محيط موقع الحادث، شاهد المجني عليها تصعد إلى شقتها، فخرج من المسجد وصعد خلفها عازمًا النية لسرقتها.

وأضافت التحريات، أنه عند دخول المجني عليها الشقة شعرت به، فحاولت مقاومته، إلا أنه طرحها أرضًا، ومزق ملابسها، وواقعها بدون رضها، وعند مقاومتها له كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على مبلغ مالي 3 آلاف و600 جنيهًا، وهاتف محمول، وخاتم فضة، وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، حيث عثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي، والهاتف المحمول، والخاتم الفضة الذي كان يرتديه في يده، وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم.