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فيديو.. رئيس جامعة المنصورة: استقبلنا أول مولود من مصابة بكورونا أمس

مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة
مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:48 ص

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن مستشفيات الجامعة استقبلت 50 مصابًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال العشرة أيام الماضية، لافتًا إلى أن الجامعة استقبلت أول مولود من سيدة مصابة بالفيروس أمس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات أجرت عملية غسيل كلوي لطفلة مصابة واثنين من كبار السن، مشيرًا إلى أن المستشفيات استطاعت توفير كل الخدمات في فترة العشرة أيام الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و35 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 36 ألفًا و829 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 11 ألفًا و71 حالة، من ضمنهم 9786 متعافيًا.

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