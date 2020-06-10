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فلسطين تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات تعافي

علم فلسطين
علم فلسطين
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:52 ص

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، وست حالات تعاف في محافظتي القدس والخليل.

وأضافت في بيان صحفي، أن الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عامًا، وقد انتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وبينت أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.

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