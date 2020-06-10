اشتية: التحدي الأكبر لنا الآن منع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن «بلاده أمامها ظرف من أصعب الظروف التي مرت على القضية الفلسطينية بوجود تهديد على المشروع السياسي للدولة برمته»، مؤكدًا أن «التحدي الأكبر لفلسطين الآن هو منع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جاءت تصريحات «اشتية» خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع الاتحاد عددًا من القضايا الهامة، لا سيما سبل مواجهة التحديات التي تواجه البلديات والهيئات المحلية، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها.

وأعلن أن وزارة المالية ستقوم بصرف جزء من المستحقات للبلديات بشكل شهري، داعيا البلديات والهيئات المحلية الى وضع خطط لأنهاء الديون المستحقة عليها.