 إستونيا تعلن انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي - بوابة الشروق
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إستونيا تعلن انتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي

ريجا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:31 م

أفاد جيش إستونيا بأن طائرة روسية انتهكت مجال البلاد الجوي، اليوم الأربعاء.

وذكر الجيش أن طائرة من طراز توبوليف تو - 204-300 حلقت داخل المجال الجوي لإستونيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، دون إذن.

وقال بيان الجيش إن وزارة خارجية البلاد استدعت السفير الروسي في إستونيا وقدمت له مذكرة.

ويعد هذا أول توغل للطائرات الروسية في المجال الجوي لإستونيا العام الجاري، بحسب البيان.

ووقع الانتهاك فوق جزيرة فايندلو في بحر البلطيق، واستمر لأقل من دقيقة.

وأضاف الجيش أن الطائرة كانت تشغل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها لكنها لم توضح مسار الطيران.

وأفاد البيان بأن الطيار لم يقم باجراء اتصالات لاسلكية مع مراقبي الحركة الجوية في إستونيا.

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