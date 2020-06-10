وزير الخارجية الفلسطيني: لن نتراجع عن مبادرة السلام العربية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الحكومة الإسرائيلية تمعن في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف خلال كملة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تواصل الاستيطان لتغيير التركيبة الديموجرافية، مؤكدًا أن فلسطين لن تتراجع عن مبادرة السلام العربية، وذلك حسبما أوردت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وبدأ الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين.