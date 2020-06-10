أعلنت قناة النهار أنها ستعاود البث مره أخرى بعد توقف دام ثلاثة أيام، بعد انتهاء أزمة إيقاف المجلس الأعلى للإعلام لخمسة من مذيعيها، موضحة أنها ستعيد بث برنامج "آخر النهار" على الهواء مباشرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو في الساعة الثامنة مساء.

كما سيتم بدء إذاعة جميع برامج القناة تباعًا اعتبارًا من الخميس الموافق 11 يونيو.

وتؤكد شبكة تليفزيون النهار أنها دوما تسعى ان تلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مؤسسات الدولة، وتشكر قنوات النهار كل من ساعدها ودعهما وكل من ساهم في حل الأزمة خلال هذه المدة القصيرة، كما تتوجه بالشكر لجميع الجهات المعنية على تفهمها واستيعابها الموقف وتيسير الأمور.

ونتمنى من الله أن يمد الشبكه والعاملين بها القوة والقدرة على الاستمرار في العمل و في خدمة الوطن والوفاء بالوعود والعهود بكافة التزاماتنا تجاه الجميع، ونرجوا ان نكون عند حسن ظن مشاهدينا الذين هم دائما منبع الإلهام و الطاقة التي تتحرك بها شبكة تليفزيون النهار.

ووعدت النهار، مشاهديها بالاستمرار في العمل على تقديم محتوى يليق بهم.