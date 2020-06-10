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تعتزم شركة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون تسريع بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول لقاح بشري مضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع بدء اختبار اللقاح المسمى "آد26. كوفيد2-إس" في النصف الثاني من يوليو المقبل.

وكان المقرر أن تبدأ هذه التجربة في سبتمبر المقبل.

تستهدف التجربة التي ستتم بشكل عشوائي وباستخدام مجموعتين واحدة تحصل على اللقاح والأخرى لا تحصل عليه، بهدف تقييم سلامة وطبيعة تفاعله في الجسم وتأثيره على النظام المناعي.

وسيشارك في التجربة 1045 شخصا سليما يتراوح عمرهم بين 18 و55 عاما إلى جانب مجموعة لا يقل عمرها عن 65 عاما.

في الوقت نفسه، تبحث الشركة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة بدء المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح قبل الموعد الأصلي المقرر لها وفقا لنتائج المرحلة الأولى من الاختبارات والحصول على موافقة السلطات الرقابية.

يذكر أن جونسون أند جونسون تطور هذا اللقاح مدعومة بتعاون بين شركات أدوية هيئة التطوير والأبحاث المتقدمة للطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة الأمريكية.