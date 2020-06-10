 بمشاركة 1045 شخصا.. جونسون آند جونسون تعتزم بدء تجربة لقاح مضاد لكورونا الشهر المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يونيو 2020 6:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بمشاركة 1045 شخصا.. جونسون آند جونسون تعتزم بدء تجربة لقاح مضاد لكورونا الشهر المقبل

نيو راونسفيك (أمريكا) - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:25 م

تعتزم شركة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون تسريع بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول لقاح بشري مضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع بدء اختبار اللقاح المسمى "آد26. كوفيد2-إس" في النصف الثاني من يوليو المقبل.

وكان المقرر أن تبدأ هذه التجربة في سبتمبر المقبل.

تستهدف التجربة التي ستتم بشكل عشوائي وباستخدام مجموعتين واحدة تحصل على اللقاح والأخرى لا تحصل عليه، بهدف تقييم سلامة وطبيعة تفاعله في الجسم وتأثيره على النظام المناعي.

وسيشارك في التجربة 1045 شخصا سليما يتراوح عمرهم بين 18 و55 عاما إلى جانب مجموعة لا يقل عمرها عن 65 عاما.

في الوقت نفسه، تبحث الشركة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة بدء المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح قبل الموعد الأصلي المقرر لها وفقا لنتائج المرحلة الأولى من الاختبارات والحصول على موافقة السلطات الرقابية.

يذكر أن جونسون أند جونسون تطور هذا اللقاح مدعومة بتعاون بين شركات أدوية هيئة التطوير والأبحاث المتقدمة للطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك