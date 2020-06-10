ألمانيا تقرر تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة حتى آخر أغسطس

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس المقبل، مع إمكانية تطبيق استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على نحو كاف.

وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة معايير مثل تطورات أعداد العدوى وإمكانيات أنظمتها الصحية وسعة إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وإمكانيات إعادة المسافرين وإجراءات السلامة للسائحين.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن في السابع عشر من مارس الماضي، في أعقاب تفشى جائحة كورونا، تحذير مواطنيه من السفر إلى كل دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، في خطوة فريدة من نوعها، حيث كان يقتصر التحذير من السفر فقط على وجود خطر على حياة الألمان في حال سفرهم إلى مناطق حروب على سبيل المثال، وأتاح القرار إلغاء الرحلات بدون تكاليف على عملاء شركات السفر.

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر في الأسبوع الماضي إلغاء تحذيرات السفر بالنسبة لـ31 دولة أوروبية في الخامس عشر من الشهر الجاري، منها الدول الـ26 الشريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والدول الأربعة الشريكة في منطقة شينجن من خارج الاتحاد الأوروبي وهي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

وسيتم إلغاء التحذير من السفر لـ29 دولة في الخامس عشر من الشهر الجاري، بينما سيتأخر رفع التحذير بالنسبة لإسبانيا والنرويج بسبب استمرار العمل بقواعد حظر الدخول في هاتين الدولتين.