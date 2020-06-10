 5 أحزاب موريتانية معارضة تعلن اندماجها في الحزب الحاكم - بوابة الشروق
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5 أحزاب موريتانية معارضة تعلن اندماجها في الحزب الحاكم

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 9:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 9:52 م

أعلنت خمسة أحزاب موريتانية معارضة، اليوم الأربعاء، اندماجها في الحزب الموريتاني الحاكم ودعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن سيدي محمد ولد الطالب أعمر رئيس الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، رحب خلال احتفالية بالمقر المركزي للحزب في نواكشوط بالمرشح الرئاسي السابق كان آمدو مختار وبقيادات الأحزاب الخمسة وهي "الرباط الديمقراطي الاجتماعي"، و"التجمع من أجل المساواة والعدالة"، ‏و"تيار فكر جديد"، ‏و"التجديد الموريتاني"، و‏"التفاهم الوطني".

وأهاب رئيس الحزب الحاكم بالجميع بالإسهام الفعال في الهبة الوطنية لتجنيب بلاده آثار فيروس "كورونا المستجد" من خلال الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة.


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