مجلس جامعة الإسكندرية يضع الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

«الكردي»: 99 لجنة داخل مجمع العلوم الإنسانية





أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن هذا العام يعد عاماً استثنائياً شهد أحداثاً كثيرة ستظل تذكر في تاريخ السنوات الدراسية، مشيراً إلى أنه تم الاستفادة من هذه الأزمة في زيادة استخدام المنصات الإلكترونية والتحول الرقمى للعملية التعليمية.

وأكد الاستمرار في التوسع بمنظومة التعليم عن بُعد اعتباراً من العام الدراسي القادم، موضحًا أن هناك عدة مقترحات لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا.

ونوه بأن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، لذا تعمل الجامعة على تحقيقه في الوقت الراهن،

وقدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد وهبان بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عثمان بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بالجمهورية.

وأعلن رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي أن الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية يبدأ في شهر يوليو القادم، وأنه تم الانتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالب، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكل لجان الامتحانات.

ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامج X detection Plagiarism ؛ لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها.

كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقياً وسيتم التصحيح إلكترونياً.

وبالنسبة للطالب المكفوفين الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة علي أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب جميع الأبحاث، ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات وفرزها وتسليمها للجنة الممتحنين للتقييم.

وبالنسبة للمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الإسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفي نفس الإطار الزمني.

وحول الامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على أن تضع كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلي مكثف لطالب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية، التي لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الامتحان العملي وفقاً لما تراه الكلية مناسباً في هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.