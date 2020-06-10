نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: توقيع اتفاق السلام الشهر الجاري

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، لافتا إلى توقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول 20 يونيو الجاري.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في ختام جلسة مفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتي ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يخص المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق".

وأشاد دقلو بروح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة جنوب السودان، وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم.

ودعا "الحركة الشعبية _ جناح عبد العزيز الحلو"، وحركة "تحرير السودان _ جناح عبد الواحد نور"، إلى الانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من النزاع.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وسائل الإعلام بجوبا والخرطوم على إحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السوداني.