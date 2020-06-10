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رئيس الاحتياط الأمريكي يؤكد غموض وتيرة التعافي الاقتصادي

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:18 م

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة "غير مؤكدة بشكل استثنائي"، في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي أن "مدى التراجع ووتيرة التعافي مازالت غير مؤكدة بشكل استثنائي، وستعتمد بدرجة كبيرة على نجاحنا في احتواء الفيروس ... من غير المحتمل تعاقي الاقتصاد بشكل كامل حتى يشعر الناس بالثقة في سلامتهم عند التقارب مجددا في مجموعة واسعة من الأنشطة".

ويتوقع باول أن يكون التراجع في إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، الأكبر على الإطلاق بالنسبة لها، لكن هناك مؤشرات على "تعاف بسيط" أو استقرار في قطاع تجارة التجزئة ومبيعات السيارات.

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