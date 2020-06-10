السفير الألماني لدى ليبيا: التقيت حفتر وأعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الاربعاء مع القائد العام لما يسمى الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال أوفتشا: "أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المثير للقلق على السكان المدنيين".

وأضاف في تغريدة عير حسابه بموقع تويتر: "لقد شجعت على استئناف محادثات اللجنة العسكرية 5+5 من أجل وقف إطلاق نار موثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية".

وأكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان نقله موقع قناة العالم أن اللقاء عقد في مكتب حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، قرب بنغازي، وتناول "إعلان القاهرة" الذي طرحه مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة الليبية.

ولفت البيان إلى أن ألمانيا سبق أن أعلنت تأييدها للمبادرة المصرية، مضيفا أن سفير برلين "أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام".

وأكد البيان أن حفتر شكر ألمانيا على جهودها المستمرة الرامية إلى دعم السلام في ليبيا، بالإضافة إلى تعبيره عن استمرار قواته في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه، بحسب البيان.