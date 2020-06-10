قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن فتح الحضانات خلال الأسبوع المقبل، أو الأسبوع الذي يليه أمر غير وارد أو مطروح، مؤكدًا أن وزارة التضامن هي أولى الجهات التي تتمنى العمل في الحضانات في أقرب فرصة.

وأضاف «العقبي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء أمس الثلاثاء، أن الوزارة تسير وفق مجموعة من الآليات في اتخاذ قرار الفتح، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت استطلاع رأي على صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لمعرفة رأي أولياء الأمور.

وأوضح أن الاستطلاع وصل لمليون ونصف مليون مواطن وتفاعل معه 75 ألفًا خلال خمسة أيام، مشيرًا إلى أن نسبة 80% من المتفاعلين مع الاستطلاع رفضت إعادة فتح الحضانات مرة أخرى.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن الوزارة خاطبت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ووصلتها وثائق ودراسات ومقترحات حول الحضانات وعودة العمل بها، متابعًا أنه جاري دراستها، ودراسة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند عودة الحضانات.

وأشار إلى عرض نتيجة هذه الوثائق على مجلس الوزراء، الذي سيتخذ القرار بإعادة الفتح مع ما يوافق خطته الشاملة، قائلًا إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقعت على تطوير 1350 حضانة على مستوى محافظات مصر.

وذكر «العقبي» أن الوزارة بصدد استلام 550 حضانة تم تطويرها هذا الأسبوع، مضيفًا أن الوزارة استغلت فترة الغلق في تطوير الحضانات، إضافة إلى تأييدها للفتح مرة أخرى في أقرب وقت مناسب.

ونوه أن الدراسات التي حصلت عليها الوزارة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، تشير إلى أن الكتب التعليمية التي يتداولها الطلاب من أكثر الأدوات الناقلة لفيروس كورونا المستجد، ذاكرًا أن الدراسات أشارت إلى صعوبة تعقيم ألعاب الأطفال.