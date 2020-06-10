قالت عبير فريد شوقي، مُصابة بكورونا، إنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية كافة، وتلتزم المنزل منذ بداية أزمة «كوفيد- 19»، لكنها خرجت مرة واحدة وبعدها أصيبت بالفيروس، منوهة بأنها تعاملت مع أحد الأشخاص قد تكون العدوى منه.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أنها شعرت بأعراض كورونا بعد خروجها من المنزل بيومين، بحيث بدأت الأعراض بصداع شديد حتى تطورت لارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق إضافة إلى السعال، لافتة إلى أنها أجرت تحاليل الدم وثبتت إصابتها.

وذكرت أنها لم تجد أي دواء من بروتوكول العلاج في الصيدليات، لأنه غير مسموح للصيليات ببيعها، فضلًا عن أنها تواصلت مع تطبيق صحة مصر، لكنها لم تحصل على إجابة حتى الآن، موضحة أنها استطاعت شراء العلاج من السوق السوداء.

وأشارت إلى أنها مقيمة في المنزل ولا تختلط بأحد من أقاربها، مضيفة: «لأ أخرج سوى لأخذ حقنة، لأنني أعاني من حساسية الصدر، وعند إخبار الطبيب أنني مصابة بكورونا حتى يأخذ احتياطاته تعامل معي بمنتهى قلة الأدب وبطريقة حقيرة وكأني جرب داخل عليه، ولما طلبت يديني الحقن بتاعتي كان ناقص يرميها فوشي»، بحسب تعبيرها.

وأكدت أنها تعيش مع والدتها في المنزل، لكنها طلبت منها ترك المنزل عند علمها أنها مصابة بكورونا، لافتة إلى أن والدتها تعاني من حالة نفسية سيئة للغاية بسبب مرضها.

