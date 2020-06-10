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أحبطت شرطة موانئ بورسعيد محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع للتهرب من سداد 35 مليون جنيه قيمة رسوم جمركية مستحقة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانىء بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استيراد شخص لحاوية مشمولها "سجائر" قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء غرب بورسعيد، وتقدم أصحاب الشأن بطلب لإعادة تصدير مشمول الحاوية إلى إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء شرق بورسعيد.

كما أضافت التحريات أن مشمول الحاوية مخبأ بداخلها أصناف مخالفة لما ورد بالمستندات وغير مطابقة للمواصفات.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 1040 كرتونة سجائر أجنبية الصنع.

وبالعرض على الجهات المختصة ببورسعيد أفادت بأن "مشمول السجائر غير مطابق للمواصفات وضار بالصحة العامة ويوصى بإعدامها".

وقدرت إجمالى قيمة الرسوم والضرائب النوعية المستحقة والتعويض الجمركى المستحقة عن الرسالة بإكثر من 35 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.