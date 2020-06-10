 الكاظمي: العراق قادر على تجاوز التحديات - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يونيو 2020 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الكاظمي: العراق قادر على تجاوز التحديات

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 11:05 ص

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأربعاء، أن البلاد تواجه تحديات كبيرة، لكنها قادرة على تجاوزها.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الكاظمي قوله، في كلمته خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، إن "الفساد وسوء الإدارة كانا سببا بحصول الكوارث السابقة".

وشدد على أن "تحرير الموصل شارك فيه جميع أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة"، مؤكدا على "حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014".

وكان الكاظمي وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة الموصل، في ذكرى سيطرة تنظيم داعش على المدينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك