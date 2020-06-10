روسيا تزيد إنتاجها من أجهزة التنفس الاصطناعي بـ35 مرة لتصل إلى ألفي جهاز شهريا

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا زادت إنتاج أجهزة التنفس الإصطناعي بـ35 مرة لتصل إلى ألفي جهاز في الشهر.

قال مانتوروف خلال كلمة في جلسة عامة في مجلس الدوما، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: " تم توفير كل ما هو ضروري من المعدات الطبية لأسرة إضافية والمخصصة للأمراض المعدية. وتمت زيادة إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي بـ35 مرة، من 60 إلى 2000 شهريًا. وسنقوم بتسليم 1200 سيارة العناية المركزة إلى المناطق، وبدأنا بتوفير سيارات الإسعاف. وتمول هذه المشتريات بالكامل من قبل الحكومة".

وأضاف "فيما يتعلق بأدوات الاختبار، في مارس الماضي، لم نقم بتصنيعها على الإطلاق. والآن فقط شركات صناعة الأدوية، التي تدعمها وزارة الصناعة والتجارة، تنتج 200 ألف جهاز اختبار يوميًا".