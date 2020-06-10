البرلمان التركي يشهد عراكا جديدا بالأيدي بسبب قانون حراس الليل

شهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، عراك بالأيادي بين نائبين أحدهما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم أولجاي كيلافوز، والآخر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعاؤض الرئيسي بالبلاد أولجاي كيلافوز، وذلك بعد جلسة نيابية للتصويت على منح صلاحيات أكبر لـ"حراس الليل"، وهو قانون يسعى أردوغان وحزبه لتمريره وسط رفض شعبي كبير.

وأقر البرلمان التركي فور عودته لاستئناف جلساته قانون يمنح "حراس الليل" صلاحيات واسعة وسط مخاوف كبيرة من أن يصبح هؤلاء الحراس مثل الحرس الثوري الإيراني، أو أن يتحولوا إلى جيش خاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وطرح مشروع قانون حراس الليل المعروف باسم «حراس الأحياء والأسواق الشعبية» على البرلمان مطلع العام الحالي بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان: «أريد سماع صافرات الحراس عندما أنام»، ولذلك فإن الأوساط السياسية في تركيا اعتبرت أن الحراس الذين تم توظيفهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، ستكون مهمتهم فقط الحفاظ على أمن القصر الرئاسي مثلما هي وظيفة الحرس الثوري الإيراني أو الحرس الجمهوري في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين.

وتضمن القانون الجديد زيادة عدد «حراس الليل» البالغ عددهم 20 ألف حارس، إلى 200 ألف، ليتحولوا بذلك إلى ثالث أكبر قوة أمنية بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألف جندي وقوات الدرك المكونة من نحو 200 ألف جندي، ومهمتها العمل في المناطق النائية وحدود الولايات، والتي نقلت تبعيتها من الجيش إلى وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016.

وتضمن القانون الخاص بهم مادة لافتة تنص على أنه «سيتخذ الحراس تدابير وقائية، حتى قدوم قوات الشرطة أو قوات الدرك، وذلك لمنع المظاهرات والمسيرات والاضطرابات التي من شأنها تعطيل النظام العام»، وهو ما يعني أن للحراس سلطة التدخل حتى في أي تحرك مناهض للنظام في الأحياء أو الشوارع التي يعملون بها.