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الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز مواجهة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الحدود

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:53 ص

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تحسين قدرة سلطات إنفاذ القانون على مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في جميع أنحاء القارة.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال فعالية عبر الإنترنت، الثلاثاء، إنه يجب محاكمة الجرائم العابرة للحدود بشكل مشترك.

وارتفعت تقارير المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال عبر الإنترنت في أوروبا من 23 ألف في عام 2010 إلى 800 ألف في عام 2019.

في جميع أنحاء العالم، زادت القضايا التي تم الإبلاغ عنها من مليون قضية إلى 17 مليون. وخلال جائحة فيروس كورونا، ارتفع عدد الحالات بشكل ملحوظ مرة أخرى.

وقالت يوهانسون إن حوالي 90 بالمائة من المواقع الإلكترونية موجودة في أوروبا، وخاصة في هولندا.


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